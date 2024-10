Izraēlas gaisa triecienā Beirūtā nogalināti pieci cilvēki

Pirms nakts gaisa triecieniem Libānas veselības ministrija paziņoja, ka pēdējo 24 stundu laikā Izraēlas bombardējumos ir gājuši bojā 46 cilvēki un 85 ievainoti. Tāpat atklājās, ka viens no neseno Izraēlas gaisa triecienu upuriem Libānā ir pastāvīgais ASV iedzīvotājs no Mičiganas štata. Kā ziņoja "The Detroit News", Kamelam Ahmadam Džavadam bija jāpaliek valstī, lai rūpētos par savu veco māti. Viņa nāvi apstiprināja Baltā nama amatpersona, kura paziņoja: "Viņa nāve ir traģēdija, tāpat kā daudzu civiliedzīvotāju nāves Libānā."