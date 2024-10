Izraēlas triecienā Sīrijas galvaspilsētā nogalināti divi ārzemnieki un viens vietējais iedzīvotājs

Trešdienas trieciens tika veikts aptuveni 500 metru attālumā no otrdien veikta trieciena. SOHR norādīja, ka iepriekšējā triecienā tika nogalināti seši cilvēki - trīs civiliedzīvotāji un trīs Irānas atbalstīti kaujinieki, no kuriem viens bija no "Hezbollah"'.