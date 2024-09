Medijs: Krievija 2025. gadā plāno palielināt aizsardzības izdevumus

Ziņu medijs "The Moscow Times" aprakstījis "Bloomberg" apkopojumu. Šogad aizsardzībai tika paredzēts iztērēt 10,4 triljonus rubļu (100,19 miljardus eiro). Nākamgad izdevumi veidos 6,2% no Krievijas plānotā IKP. Ziņots, ka 2025. gadā aizsardzības un valsts drošības izdevumi veidos 40% no kopējiem valsts izdevumiem, pārsniedzot izglītības, veselības aprūpes, sociālās politikas un valsts ekonomikas izdevumus.