VIDEO: 8 gadus veca meitene nozog vecāku automašīnu, lai dotos ceļojumā uz lielveikalu

Tiek ziņots, ka kaimiņš varas iestādēm sniedza kadrus no viņu "Ring" durvju zvana kameras, kurā bija redzams, kā jaunā meitene ap pulksten 7 no rīta iekāpa ģimenes transportlīdzeklī. Kad policija sāka meklēt, likumsargi pamanīja automašīnu "Target" autostāvvietā Beinbridžā, 18 kilometrus uz dienvidrietumiem no viņas ģimenes mājām, teikts policijas ziņojumā.