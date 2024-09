Zimbabve un Namībija nokaus simtiem ziloņu, lai paēdinātu iedzīvotājus

Ziloņi Zimbabvē tiks savākti no rajona, kur to populācija ir kļuvusi neilgtspējīga. Medības notiks tādos rajonos kā Hvanges Nacionālais parks sausajos valsts rietumos, kur pieaug konkurence starp cilvēkiem un savvaļas dzīvniekiem par pārtiku un ūdeni. Hvanges Nacionālajā parkā ir vairāk nekā 45 000 ziloņu, bet tagad tas spēj uzturēt tikai 15 000. Zimbabves kopējā 100 000 ziloņu populācija ir divreiz lielāka par to, ko nacionālie parki spēj uzturēt.