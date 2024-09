Jautājums, uz kuru pagaidām nav atbildes: kā šāvējs zināja par Trampa golfa spēli?

Tā kā Raienam Veslijam Rūtam tiks izvirzīta apsūdzība par sazvērestību nogalināt Donaldu Trampu , daudzi pauda izbrīnu par to, kā topošais šāvējs viņu atrada: “Jautājums, uz kuru pagaidām neviens nespēj atbildēt: šķiet, ka iespējamais slepkava bija no ārvalstīm. Kā viņš tur nokļuva? Kā viņš to izdarīja? Kā viņš zināja, kad bijušais prezidents tur atradīsies un nonāks viņa potenciālajā redzamības zonā?”