"Redzēju gaismu tuneļa galā, bet atgriezos," 32 gadus vecs vīrietis brīnumainā kārtā izdzīvo pēc zibens spēriena. VIDEO

Visu laiku, līdz atbrauca ātrā palīdzība, blakus bija draugi, kas uzmundrināja vīrieti un darīja visu, lai viņš nezaudētu samaņu. "Viņi no augšas skatās uz mani, prasa, kā jūtos, bet es viņiem kaut ko: "Man ir ļoti slikti, es nevaru pakustēties!" Brālis nodzēsa man kreklu, kas bija sadedzis. Kurpes saplēstas gabalos, apakšbikses pamatīgi sadegušas, šorti it kā no šautenes izšauti, Maika arī pa pusei degusi," atcerējās Pāvels.