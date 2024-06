Lidmašīnas avārijā 90 gadu vecumā gājis bojā "Apollo 8" astronauts

Anderss, kurš reiz bija pilots "Apollo 8" misijā, popularitāti iemantoja ar sevis uzņemto ikonisko Zemes fotogrāfiju - šo skatu daudzi dēvē par vienu no neaizmirstamākajiem un iedvesmojošākajiem Zemes attēliem no kosmosa. Attēls uzņemts Ziemassvētku vakarā 1968. gada misijas laikā, un tajā redzama planēta Zeme, kas paceļas virs horizonta no Mēness virsmas. Pats Anderss to raksturoja kā savu nozīmīgāko ieguldījumu kosmosa programmā.