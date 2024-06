Meksikā īpaši vardarbīgi norit prezidenta vēlēšanas

Savukārt no opozīcijā esošās labēji centriskās Nacionālās rīcības partijas (PAN) kandidē 61 gadu vecā Sočitla Galvesa. Lai gan Galvesa pārstāv konservatīvos, viņa bieži atbalstījusi tā dēvēto progresīvo politiku, tomēr aptaujās viņa atpaliek no Šeinbaumas par aptuveni 17 procentpunktiem.

Trešdien, noslēdzoties priekšvēlēšanu kampaņai, tika pastrādāta kārtējā politiskā slepkavība, par kuras upuri kļuva kāds kandidāts uz mēra amatu vienā no Gerrero štata municipalitātēm.