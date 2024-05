Šveice uz Ukrainas miera konferenci uzaicinājusi vairāk nekā 160 delegācijas; Krievijas pārstāvju tur nebūs

Krievija, kas 2022.gada februārī atkārtoti iebruka Ukrainā, ir noraidījusi Šveices rīkoto pasākumu, nodēvējot to par "ASV organizētu sazvērestību". Maskava vairākkārt paziņojusi, ka nepiedalīsies nekādās sarunās, ja vien Kijiva neatteiksies no teritorijām, ko Krievija pašlaik ir okupējusi. Runa ir par aptuveni 20% no Ukrainas teritorijas.