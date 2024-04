ES veido platformu, kas palīdzēs studentiem un darbiniekiem pārcelties starp ES valstīm

Otrajā posmā Latvijā testēt platformu tika aicināti dažādu iesaistīto pušu pārstāvji - eksperti, pārsvarā no valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. Kopumā atsaucība tika gūta no desmit ekspertiem, kuri specializējušies datu aizsardzības, e-pakalpojumu politikas īstenošanā, kā arī vairāki eksperti no pakalpojumu sniedzēju iestādēm un viens eksperts no NVO, kuram ir pieredze Latvijas un Eiropas mērogā, gan projektu īstenošanā, gan digitālo jautājumu, īpaši dažādu platformu izstrādē.