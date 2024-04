Eiropas Parlaments aicina vērsties pret Krievijas iejaukšanos Eiropas Savienības politikā

EP deputāti prasa, lai ES un dalībvalstis noteiktu tādas pašas sankcijas pret "Voice of Europe", Ukrainas prokrievisko oligarhu Viktoru Medvedčuku un viņa līdzgaitnieku Artjomu Marčevski kā pieņēmusi Čehija. Viņi pauž nožēlu par to, ka "Voice of Europe" spējusi atsākt darbību no Kazahstānas un aicina ES dalībvalstis nodrošināt, lai šī medija saturam ES nebūtu iespējams piekļūt.