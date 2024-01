Par Krievijas jauno eliti kļūs Putina rīkļurāvēji

“Tieši no šiem cilvēkiem mums arī nākotnē jāveido valsts elite. Nevis no tiem, jūs atvainojiet, kuri ģenitālijas atkailina vai pēcpusi rāda – nu, bet tādi dīvaiņi arī vajadzīgi, lai būtu. Bet īsto valsts eliti, kuras rokās var nodot Krieviju, jāveido no šiem cilvēkiem,” klāsta Putins.

Pēc viņa vārdiem, patlaban Ukrainā karo ap 600 000 “rossijāņu”. Jau agrāk Putins izteicās, ka no kara pārnākušie “citādi skatās uz dzīvi”, viņiem esot citas prioritātes un vērtības, viņi “neleks bez biksēm kādos pasākumos”.

Pērn jūnijā pēc oficiāliem datiem karadarbības veterāna statusu bija saņēmuši vairāk nekā 133 000 Ukrainā karojošo. Decembra beigās Putins parakstīja likuma, kas paredz viņiem priekšroku pieņemšanā darbā, janvārī pieprasīja iecelt brīvajos amatos pilsētu un lauku administrācijā.

Lielai daļai šo indivīdu ir tiešām cits skatījums, viņi augstu nevērtē ne citu un pat ne savu dzīvību, daudzi, it sevišķi brīvlaistie cietumnieki pēc atgriešanās no kara pastrādā slepkavības un citus noziegumus.