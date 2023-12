"Viens pats mājās" veidotāji ļoti lūdza manu dalību, saka "smalkjūtīgais" Tramps; režisors atklāj nepatīkamāku ainu

Trampa tirāde (ekrānuzņēmums no "Truth Social")

“Es biju ļoti aizņemts un negribēju to darīt. Viņi bija ļoti jauki, taču, pats galvenais, neatlaidīgi,” Tramps paziņoja savā sociālajā platformā “Truth Social”. “Es piekritu, un pārējais ir vēsture! Šīs mazās epizodes popularitāte uzlidoja kā raķete un filma guva lielus panākumus, sevišķi Ziemassvētku laikā,” paziņoja Tramps. “Ļaudis man zvana katrreiz, kad to rāda televīzijā.”

“Ja viņi juta, ka es viņiem kaut ko uzspiežu, vai viņi mani negribēja, kādēļ viņi mani iekļāva, tur atstāja vairāk nekā 30 gadus? Jo es biju, joprojām esmu lielisks šai filmai, lūk, tādēļ!”

Šādi Tramps reaģēja uz Kolambusa 2020. gada interviju “Business Insider”, kura plašu uzmanību izpelnījās tikai šajos Ziemassvētkos. “Mēs samaksājām maksu, taču viņš arī teica “jūs varat izmantot “Plaza” tikai tādā gadījumā, ja es būšu filmā,” toreiz sacīja Kolambuss. “Tādēļ mēs piekritām viņu iekļaut filmā.” Viņš piebilda, ka toreizējā “Plaza” īpašnieka Trampa klātbūtni filmas sākotnē demonstrēšanā ļaudis novērtēja ar sajūsmu, taču tas nemaina lietas būtību — viņš “uzspieda savu klātbūtni filmā”.

“Viens pats mājās” ir 1990. gada ASV Ziemassvētku kinokomēdija, tajā galveno lomu tēloja toreiz mazais puika Makolijs Kalkins, kā arī Džo Peši, Denjels Stērns, Džons Hērds un Ketrina O'Hāra. Kalkins atveido Kevinu Makalisteru, zēnu, kurš aizsargā savu Čikāgas piepilsētas māju no zagļiem pēc tam, kad viņa ģimene nejauši atstājuši viņu dodoties Ziemassvētku brīvdienās uz Parīzi. 1992. gadā iznāca filmas turpinājums “Viens pats mājās 2” (Home Alone 2: Lost in New York), kurā epizodiska loma bija Donaldam Trampam.

Tā saņēma pozitīvas atsauksmes, slavējot aktieru sastāvu, humoru un mūziku. Filmas pasaules kases ieņēmumi ir vairāk nekā 476 miljoni ASV dolāru, kļūstot par ienesīgāko kinokomēdijas spēlfilmu līdz filmas “Paģiras 2” (2011) iznākšanai, un padarīja Kalkinu par bērnu kinozvaigzni. Turklāt tā ir otrā ienesīgākā 1990. gada filma aiz filmas “Spoks”. ASV tā bija skatītākā filma 12 nedēļas pēc kārtas un līdz 1991. gada jūnijam noturējās pasaulē skatītāko filmu desmitniekā. Filma iekļauta Ginesa rekordu grāmatā, kā visu laiku ienesīgākā sava žanra filma.