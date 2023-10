Polija remontēs Ukrainas tankus

Jau ziņots, ka iepriekš Polijas valsts aizsardzības koncerns "Polska Grupa Zbrojeniowa" paziņoja, ka Polijas aizsardzības uzņēmuma "Bumar-Labedy" un Ukrainas aizsardzības koncerna "Ukroboronprom" kopīga projekta ietvaros izveidojis tehnoloģisko centru Ukrainas tanku "T-64" remontam.

"Glivices rūpnīca sāks arī apkalpot un modernizēt tankus "PT-91" un "T-72", ko Polija nodevusi Ukrainai, turklāt tiek apsvērti plāni apkalpot tankus "Leopard 2A4", ar kuriem Rietumi apbruņo Ukrainu," vēsta ziņu aģentūra PAP.

Koncerns "Polska Grupa Zbrojeniowa" šodien paziņoja, ka Ukrainai ir piegādāti pirmie "Bumar-Labedy" rūpnīcās steidzami saremontētie "Leopard" tanki.

"T-64" un "T-72 Ural" ir padomju smagie tanki, kas PSRS bruņotajos spēkos tika pieņemti ekspluatācijā attiecīgi 1966.gadā un 1973.gadā.

"PT-91 Twardy" ir Polijas smagais tanks, kas kopš 1993.gada ražots pēc padomju tanka "T-72M1" licences.

Savukārt "Leopard 2A4" ir Vācijas kaujas tanks - ceturtā "Leopard 2" tanka versija. To ražoja no 1985. līdz 1992.gadam. No 2023.gada tas ir izņemts no aprites Vācijā, bet to izmanto citu valstu armijas.