Cūkkārpas burvestību skola zaudējusi otro direktoru — mūžībā devies Harija Potera filmu aktieris, sers Maikls Gembons

Viņa sieva un dēls paziņoja, ka aktieris nomira mierīgi ģimenes lokā pēc saslimšanas ar pneimoniju.

Sers Maikls Gembons tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem Īrijas un Lielbritānijas aktieriem. Viņš aktiera karjeru sāka, mācoties pie leģendārā Lorensa Olivjē. Savā vairāk nekā sešu gadu desmitu ilgajā aktiera karjerā Gembons saņēmis vairākas balvas, tai skaitā trīs Olivjē balvas, divas Ekrāna aktieru ģildes balvas un četras BAFTA kino balvas. Baltusa Dumidora lomā viņš iejutās no 2004. līdz 2011. gadam, aizstājot 2002. gadā mirušo īru aktieri Ričardu Harisu.

Savulaik aktieris atzina, ka nav lasījis nevienu Džoannas K. Roulingas grāmatu par Hariju Poteru, visu informāciju smeļoties no filmu scenārijiem.

Savu kinodebiju piedzīvojis 1965. gada filmā "Otello", kurā viņš tēloja kopā ar Olivjē un Megiju Smitu. Viņa kontā ir lomas, piemēram, Tēlojis arī Pītera Grīneveja kriminālfilmā "Pavārs, zaglis, viņa sieva un viņas mīļākais" (The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, 1989), Maikla Manna drāmā "Savs cilvēks" (The Insider, 1999), Roberta Oltmena mistērijas filmā "Gosforda parks" (Gosford Park, 2001), Toma Hūpera drāmā "Karaļa runa" (The King's Speech, 2010), Dastina Hofmana komēdijā "Kvartets" (Quartet, 2012) un Stīvena Frīrsa drāmā "Viktorija un Abduls" (Victoria & Abdul, 2017). Piedalījies arī Vesa Andersona filmās "Ūdensdzīve ar Stīvu Zisū" (The Life Aquatic with Steve Zissou , 2004) un "Lieliskais Lapsas kungs" (Fantastic Mr. Fox, 2009).

1998. gadā Gembonu iecēla bruņinieka kārtā. Atmiņas problēmu dēļ 2015. gadā viņš beidza savu teātra aktiera karjeru, taču turpina filmēties.