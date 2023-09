Tēva un meitas incests Polijā: policistiem šķita, ka ir apzinātas visas šausmu liecības. Bet izrādījās, ka ir vēl!

54 gadus vecais Pjotrs Gierasiks un viņa meita, 20 gadus vecā Paulīna Gierasika tika arestēti aizdomās par slepkavībām. Viņiem draud mūža ieslodzījums pēc tam, kad pagājušajā nedēļā ģimenes mājas pagrabā Černiki ciematā, Polijas ziemeļos, tika atrastas trūdošas trīs mazuļu mirstīgās atliekas.

Policija atklāja pagrabu, kurā Pjotrs Gierasiks, iespējams, bija atstājis nomirt, ietītus plastmasā un apraktus seklos kapos, savas meitas jaundzimušos. Policija uzskata, ka tēvs un meita slepeni turpināja savas četrus gadus ilgās attiecības.

Varas iestādes arī konstatēja, ka viens no zīdaiņu līķiem bija no citas no četrām Pjotra meitām. Tāpēc vietējie iedzīvotāji bažījas, ka mājā, kur notika šausmu lietas, varētu būt vēl vairāk mirušu mazuļu no citas meitas, kuru, iespējams, izvarojis tēvs.

Kāda sieviete, ko vietējie mediji raksturoja kā "tuvu ģimenei", laikrakstam “Fakts” sacīja: " Tagad mēs sākam visu atcerēties. Apmēram pirms 2-3 gadiem viena no Pjotra meitām bija stāvoklī. Viņa gaidīja dvīņus. Viņš aizveda meiteni uz citu pilsētu, šķiet, uz Toruņu, lai meita tur dzemdētu. Šīs lietas apstākļi līdz galam nav skaidri, bet bērni pazuda. Viņš sociālajiem darbiniekiem apliecināja, ka viss ir kārtībā, un viņi viņam ticēja, bet tagad neviens nezina, kas noticis ar šiem bērniem.

Policija pārmeklēja Gierasika īpašumu pēc tam, kad kaimiņi sūdzējās par neciešamo smaku, kas nāca no vīrieša privātmājas. Policija pārmeklēja apkārtni, taču nozieguma liecības atklāja mājas pagrabā - divi mazuļi bija iebāzti plastmasas maisiņos un aprakti seklā kapā zem mājas. Trešais zīdainis, kas, domājams, piederēja citai Pjotra meitai, tika pagrabā vienkārši atstāts, lai sadalītos. Pēc prokuroru domām, “nav šaubu, ka bērni tika noslepkavoti”. “Cilvēciskā līmenī mēs esam šokēti. Neviens no mums negaidīja, ka mums būs jātiek galā ar šādu traģēdijum,” atklāj vietējie iedzīvotāji un sociālais dienests.

Kā pastāstīja ciema vadītājs Marians Pikks, kad mājā ieradās sociālie darbinieki, Paulīna gulēja gultā, pilnībā apģērbta, sakot, ka jūtas slikti un viņai sāp vēders. Sociālajiem darbiniekiem radās priekšnojauta, ka noticis "kaut kas slikts", tāpēc sociālais darbinieks ieradās vizītē arī nākamās dienas pēcpusdienā.

Paulīnu, kas aizvien sūdzējās par vēdersāpēm, nogādāja uz slimnīcu, kur ārsts apstiprināja, ka viņa nesen ir bijusi stāvoklī, taču bērna nebija. “Tad policija meiteni nogādāja apcietinājumā, un viņa atklāja, ka līķis ir apglabāts pagrabā, taču viņa piebilda, ka pagrabā ir aprakti vēl divi līķi, proti, trīs mazuļi. Mēs visi esam šokēti, šo tēvu var saukt tikai par deģenerātu, neko citu," atklāja sociālie darbinieki.