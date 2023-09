Zinātnieki beidzot noskaidro, kāpēc kaķi ir apsēsti ar tunci

Tunzivju kārba ir risinājums, lai pabarotu pat visizlutināto kaķi. Tagad zinātnieki zina, kāpēc.

Pētījumā, kas publicēts žurnālā “Chemical Sense”, pētnieki atklāja, ka kaķi, tāpat kā cilvēki, izmanto garšas receptorus, kas nosaka umami — vienu no pamatgaršām līdzās saldai, skābai, rūgtai un sāļai. Bet atšķirībā no cilvēka umami receptoriem, kaķu garšas receptori saistās ar divām ķīmiskām vielām, kas īpaši augstā koncentrācijā atrodamas tunzivīs. Šīs vielas uzlabo umami pieredzi kaķiem, liekot viņiem dot priekšroku zivīm.

Umami ir tas, kas ēdienam piešķir pikantu vai gaļīgu garšu, tāpēc ir loģiski, ka tāds plēsējs kā kaķis dod priekšroku šādai garšai.

Iepriekšējie pētījumi parādīja, ka kaķu gaumes izvēle būtiski atšķiras no cilvēka. Piemēram, ir vispāratzīts , ka kaķi ir vienaldzīgi pret cukuru — viņi ne dod priekšroku, ne izvairās no tā, jo viņi to nejūt, jo viņu saldās garšas receptoru gēns nedarbojas. Eksperti izvirza hipotēzi, ka viņi zaudēja spēju sajust ogļhidrātus un saldinātājus, jo šie makroelementi nav būtiski viņu izdzīvošanai.

Tāpat kaķiem ir mazāk rūgtās garšas receptoru nekā cilvēkiem. Atkal, iespējams, tas ir tāpēc, ka rūgtās garšas sajūta viņiem nav tik noderīga, kā tas būtu zālēdājam vai visēdājam, kurš izmanto rūgtumu, lai palīdzētu izslēgt toksiskus augus.