G20 samita augstos viesus Indijā aizsargās kartona mērkaķi

G20 samits notiks no 9. līdz 10. septembrim.

Samita organizētāji cer, ka viņu figūras draudīgās pozās spēs pasargāt dārgos viesos. Ja makakus šādi piemānīt neizdosies, speciālisti domās par citām metodēm.

Makaki baidās no lielākajiem un spēcīgākajiem languriem, parasti izvairās no viņu teritorijām un pat reaģē uz viņu kliedzieniem. Turklāt languri pret cilvēkiem ir draudzīgāki, tādēļ Indijā viņus mēdz turēt pie ķēdes un izmantot aizsardzībai pret makakiem.

Dzīvus langurus jau pilsētā izmantoja kārtības uzturēšanai 2010. gada Sadraudzības spēlēs.

Indijas galvaspilsētā lielā skaitā dzīvojošie rēzus makaki pastāvīgi rada problēmas, piemēram, pēkšņi izskrienot uz šosejas ar dzīvu satiksmi, uzbrūkot gājējiem vai pat ielaužoties mājās, reizēm izraisot pat traģēdijas. Viens no plašāk pazīstamajiem gadījumiem notika 2007. gadā, kad Ņūdeli mēra vietnieks makaku uzbrukuma laikā nokrita no savas mājas terases un nomira no gūtajām galvas traumām. Drīz pēc tam saskaņā ar Deli Augstās tiesas lēmumu makakus sāka izķert un pārvietot uz netālo rezervātu. Pēdējo 16 gadu laikā pārvietots vairāk nekā 21 tūkstotis makaku.

2023. gada maijā rēzus makakus izslēdza no aizsargājamo dzīvnieku saraksta, un viņi automātiski nokļuva vienā kategorijā ar klaiņojošiem suņiem un kaķiem.