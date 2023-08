Krievijas deputāts smej, kameras priekšā voljērā izbarojot vilkiem dzīvu sivēnu

Kopā ar kādu vīrieti pozējot kameras priekšā, Kļains aiz kājām pacēla vienu no sivēniem un to dzīvu iemeta voljērā ar vilkiem. Visa eksekūcija pavadīta ar deputāta lamām.



"Notiek sagatavošana, bļ***. Barība, bļ***, mūsu, bļ***, draugiem, bļ***, mūsu vilkiem. Labais, koptais Naf-Nafs [viens no "Trīs siventiņi" varoņiem — red.]," ar šādiem komentāriem deputāts sivēnu iesvieda mokošai nāvei.

"Mash" vēsta, ka šokētie pilsoņi grasās vērsties prokuratūrā pret deputātu-sadistu.

Romans Kļains (ekrānuzņēmums no YouTube)

Nav zināms, kad tieši veikts šis ieraksts, pats deputāts taisnojas, ka viņu "uzmetuši" un tā ir montāža.

"Jūs, ko, domājat, ka tas esmu es? Es saku, ka tā ir fotomontāža," viņš paziņoja. Šo publikāciju viņš uzskata par savu nelabvēļu darbu, kuri negrib ļaut viņam atkal tikt ievēlētam pilsētas domē. "Domāju, ka viņi tur grib iebāzt savu cilvēku," sacīja domes bagātākais cilvēks.

Viņš plāno vērsties tiesībsargājošajās iestādēs, taču neteica, kad. "Tagad visa šī jezga pāries, un es paskatīšos uz situāciju, jo mani jau ****** visi šie plašsaziņas līdzekļi," ierasti kundziskā tonī noteica deputāts.

Aleksandrs Kramarenko ar nošautajām zosīm (ekrānuzņēmums)

Šāda "tautas kalpu", bet patiesībā lielkungu taisnošanās pēc skandalozām izdarībām nav retums, 2021. gada maijā Magadanas pilsētas domes deputāts Aleksandrs Kramarenko par fotomontāžu nodēvēja attēlu, kurā viņš redzams uz gandrīz divsimt nogalinātu zosu fona, kuru ķermeņi salikti uzrakstā "Čukotka 2021". Tiesa, vēlāk viņš savu vainu atzina, bet tā gada 19. decembrī pats pievienojās zosīm — viņu atrada nošāvušos darba kabinetā.