Kļuvis zināms, kuru valsti drīzumā apmeklēs Putins

Avoti norāda, ka Putins ir gatavs apmeklēt tikai tās valstis, kur viņa drošības dienests var pilnībā garantēt viņa drošību, un Ķīna tiek uzlūkota kā viena no šādām vietām, "Bloomberg" pastāstīja trīs par to zinoši cilvēki. Pēc viena no viņiem teiktā, prezidents pieņēmis Ķīnas vadītāja Sji Dzjiņpina ielūgumu apmeklēt pēc pandēmijas pirmo valsts "Belt and Road" forumu.

Sji uzaicinājis Putinu uz forumu valsts vizītes laikā Maskavā martā. Tajā pašā mēnesī Starptautiskā Krimināltiesa apsūdzēja Krievijas prezidentu kara noziegumā - bērnu nelikumīgā deportācijā no Ukrainas okupētajām teritorijām.

Pēc pilna apjoma iebrukuma Ukrainā Putins apmeklējis tikai kaimiņvalstis (Tadžikistānu, Turkmenistānu un Irānu).

Pagājušajā nedēļā Krievijas prezidents izlaida BRICS samitu Dienvidāfrikas Republikā, kuras valdība lika saprast, ka tai būs jāpilda pavēle par viņa apcietināšanu.

Bet Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans, kurš paziņoja, ka sagaida Krievijas prezidenta vizīti augusta beigās, galu galā pats brauc uz Krieviju.

Sji un Putinam kompāniju forumā, domājams, sastādīs tikai "globālo Dienvidu" valstu pārstāvji.

Putina iespējamā klātbūtne Pekinā praktiski neatstāj Ķīnai iespēju vienoties par to valstu pārstāvju ierašanos, kas nosodīja iebrukumu Ukrainā un ieviesa sankcijas pret Krieviju, "The Wall Street Journal" pastāstīja ar situāciju pazīstami cilvēki.