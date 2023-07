NASA sašautais asteroīds mazliet nobrucināts

Trāpījums bija aptuveni 11 miljonus kilometru tālā mērķī. Tagad NASA publicējusi kārtējo Dimorfa attēlu, ko uzņēma orbitālais teleskops “Hubble” jau pērn decembrī, trīs mēnešus pēc trieciena, bet tikai tagad tas ir pienācīgi apstrādāts.

Fotogrāfijā var redzēt, ka asteroīdam tagad ir savi pavadoņi – ap to riņķo vismaz 30 akmens fragmenti, kas atšķēlušies pēc “šāviena”. Precīzi tos saskaitīt nav iespējams sliktās redzamības dēļ, toties Eiropas Kosmosa observatorijas pētniekiem diezgan precīzi izdevies noteikt izmērus – lielākie ir sešarpus metrus, mazākie metro lieli.

Triecienam paredzēto aparātu DART, cilvēces vēsturē pirmo kosmosa kuģi-kamikadzei NASA izstrādāja un uzbūvēja kopā ar Eiropas Kosmosa aģentūru. Tas startēja 2021. gada novembrī no militārā kosmodroma Kalifornijā un traucās līdz mērķim gandrīz desmit mēnešus.

Vienīgais uzdevums bija ietriekties 160 metru diametrā lielajā asteroīdā, lai mainītu tā trajektoriju. Mūsu planētai Dimorfs nebija drauds, bet kosmosa pētnieki gribēja pārbaudīt, vai šādi varētu pasargāt Zemi reālu briesmu gadījumā.

Neraugoties uz lielo atšķirību izmēros, DART tika galā spīdoši – ar 24 000 kilometru ātrumu stundā jeb 6,5 kilometriem sekundē mazliet vairāk par 600 kilogramu smagais aparāts izkustināja no vietas tūkstošiem reižu smagāko akmens bluķi. Dimorfs tika izsists no iepriekšējās orbītas un sāka ātrāk riņķot ap savu “mātes” asteroīdu Didimu. Pēc mēneša atklājās, ka Didimam pakaļ stiepjas tūkstošiem kilometru gara šķembu un putekļu aste, padarot to līdzīgāku komētai.