Pie Berlīnes meklētā lauvene izrādās meža kuilis

Meklēšanas operācijā bija iesaistīti arī helikopteri un bezpilota lidaparāti. Neskatoties uz vērienīgajiem pūliņiem, neizdevās atrast ne zvēra pēdas, ne DNS paraugus, ne citas pazīmes, un eksperti pēc rūpīgas video izpētes secināja, ka tā bijusi meža cūku, kuru netrūkst mežos pie Berlīnes.

Policija no paša sākuma pret situāciju izturējās ļoti nopietni, it īpaši, kad divi likumsargi ziņoja, ka paši redzējuši kaut ko ļoti līdzīgu lauvenei. Operācijas kulminācijā 21. jūlija rītā piedalījās ap 120 policistu, jo naktī bija saņemts vēl desmitiem zvanu no aculieciniekiem, kas apgalvoja, ka redzējuši lauveni.

Trauksme sākās naktī uz 20. jūliju, kad sociālajos tīklos parādījās no auto uzņemts video, kurā krūmos bija redzams kāds dzīvnieks. Citi apgalvoja, ka uzfilmējuši, kā liels kaķu dzimtas plēsējs dzenas pakaļ mežacūkai un to nogalina.

Tikmēr zoodārzi un dzīvnieku parki apgalvoja, ka neviena lauva nav izbēgusi. Berlīnes savvaļas dzīvnieku eksperts Derks Ēlerts pauda, ka viņš video redzējis vienīgi to, kā skrien divas mežacūkas. Arī Dabas un biodaudzveidības saglabāšanas savienības priekšsēdētājs Rainers Altenkamps teica, ka ir pārliecināts – meklētais dzīvnieks patiesībā ir mežacūka.