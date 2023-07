Britu ekspremjeram Džonsonam pasaulē nākusi astotā atvase! Tiesa, ir pikanta nianse

Mazulis piedzimis 59 gadus vecā ekspremjera trešajā laulībā ar laikraksta "The Independent" līdzdibinātāja Metjū Saimondsa 35 gadus veco meitu Keriju. Ar laimīgo vēsti Kerija dalījās savā "Instagram" kontā.

Pārim jau ir divi bērni — 2020. gada 29. aprīlī dzimušais Vilfreds Lorijs Nikolass (nosaukts par godu diviem ārstiem, kuri Džonsonam izglāba dzīvību pēc saslimšanas ar Covid-19) un 2022. gada 9. decembrī dzimusī Romija Airisa Šarlote. Boriss un Kerija apprecējās 2021. gada maijā Vestminsteras katedrālē, tādējādi Džonsons kļuva par pirmo britu premjeru kopš 1822. gada, kurš apprecējies savu pilnvaru laikā. Iepriekšējais bija Roberts Benkss Dženkinsons, kurš apprecēja Mēriju Česteri.

Pirmo reizi Džonsons apprecējās 1987. gadā ar kursabiedreni Oksfordas universitātē Alegru Mostinu-Ouenu, bērnu viņiem nebija un laulība izjuka pēc trim gadiem. 1993. gadā viņš apprecēja žurnālista un televīzijas personības, sera Čārlza Vilera meitu Marinu. Pārim piedzima četri bērni — Lara Letisa, Kasija Pīčīza, Mailo Arturs un Teodors Apollo, bet 2009. gadā ārlaulības mīlas dēkā ar mākslas konsultanti Helenu Makintairu pasaulē nāca Stefānija. Laulība ar Marinu Vileri tika oficiāli šķirta 2020. gadā, bet pāris pašķīrās jau divus gadus iepriekš.

21 Foto Britu premjers Boriss Džonsons ar kundzi Keriju +17 Skatīties vairāk

Šie ir astoņi “oficiālie” bērni, taču 2013. gadā tiesas procesā, kas bija saistīts ar Džonsona ārlaulības meitas Stefānijas atzīšanu, tika norādīts, ka toreizējā Londonas mēra ārlaulības sakaros ir dzimuši divi bērni. Toreiz tiesa atzina, ka vēlētājiem ir tiesības zināt par augsta publiska amata ieņēmēja intīmo dzīvi, tādējādi apsverot viņa piemērotību amatam.

Boriss Džonsons vienmēr ir izvairījies pārāk atklāti runāt par savu ģimeni un personisko dzīvi. Piemēram, 2019. gada Konservatīvās partijas vadības vēlēšanu laikā LBC radiointervētājs viņam vaicāja par bērnu skaitu un to, vai viņš ir iesaistīts bērnu dzīvē. "Es ļoti mīlu savus bērnus, taču viņi nekandidē šajās vēlēšanās," atbildēja Džonsons. "Tādēļ es par viņiem komentārus nesniegšu."

Boriss Džonsons no 2008. līdz 2016. gadam bija Londonas mērs, no 2016. līdz 2018. gadam ārlietu ministrs, aktīvi piedaloties "Brekzita" kampaņā, un no 2019. līdz 2022. gadam premjerministrs. Liktenīgo triecienu viņa premjerēšanai deva "Pārtijgeitas" skandāls, kad Covid-19 pandēmijas striktajos karantīnas un lokdauna apstākļos viņš kopā ar vadības un savas Konservatīvās partijas locekļiem premjera Dauningstrītas rezidencē piedalījās dažādos saietos, turklāt sākotnēji noliedza gan šādu pasākumu notikšanu, maldināja parlamentu un traucēja izmeklēšanai.