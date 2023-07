Dmitrijs Medvedevs (Foto: Kommersant/ Vida Press)

Medvedevs histērijā prasa nogalināt visu Ukrainas valdību

Viens no “speciālās militārās operācijas” mērķiem ir panākt, lai Ukraina atteiktos no iestāšanās NATO, taču ja to neizdosies panākt, nāksies “likvidēt” Ukrainas valdību, paziņoja Krievijas eksprezidents Dmitrijs Medvedevs.