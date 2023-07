ASV sāks tirgot mēģeņu gaļu

“Upside Foods” vadība to nosaukusi par “sapņa piepildījumu” un “jaunas ēras sākumu”. Abas firmas ražo par kultivētu sauktu vistas gaļu. To audzē no dzīvnieku šūnām barotnēs speciālos tērauda konteineros. Sākotnēji mēģeņu gaļu plānots piegādāt dārgiem restorāniem, bet, palielinot ražošanas jaudas, arī pārtikas veikaliem.

Pētnieki jau daudzus gadus cenšas iegūt mākslīgi audzētu gaļu, pasaulē šajā jomā strādā vairāk nekā 70 firmu. 2013. gadā Londonā pagatavoja, izrādīja un notiesāja pasaulē pirmo laboratorijā izaudzēto burgeru, kas tapa, zinātniekiem govs cilmes šūnas pārveidojot muskuļu šķiedrās.

Neviena vista nav cietusi – šie cāļa krūtiņas gabali izaudzēti firmas “Good Meat” laboratorijā. (Foto: Good Meat )

Toreiz šis projekts Māstrihtas Universitātes laboratorijā Nīderlandē izmaksāja ap 250 000 eiro. Tagad cena par šādu burgeru noslīdējusi līdz deviņiem eiro.