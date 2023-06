Video fonā kādā brīdī ir dzirdams, kā kaut kur samērā netālu ietriecas ienaidnieka lādiņš, bet karavīram nav nedz ķiveres, nedz uzkabes ar bruņām – tās stāv blakus, kamēr aizstāvis, domājams, atpūšas. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

“Dabūsi tu man!” Ukrainas spēku komandieris Zalužnijs “Facebook” komiski strostē kādu karavīru

Kā mācībās tā īstā kaujas laukā karavīra ķiverei, bruņuvestei vai uzkabei ar bruņuplāksnēm ir būtiska funkcija – pasargāt no nelaimes gadījumiem vai ienaidnieka apšaudēm. Tiesa gan netrūkst karavīru, kuri mēdz “grēkot” ar šī ekipējuma (īpaši acu aizsardzības) lietošanu. Kādam Ukrainas aizstāvim, kurš sevi filmējis sociālajiem tīkliem, “Facebook” par to nācās dabūt aizrādījumu no neviena cita kā Ukrainas spēku komandiera.