Paredzams, ka palīdzības pakete ietvers 30 "Bradley" un 25 "Stryker" bruņumašīnas, munīciju HIMARS, prettanku ieročus, tai skaitā "Javelins", un munīciju pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot" un "Stinger", atklāja amatpersonas, kas vēlējās saglabāt anonimitāti.

Amatpersonas sacīja, ka pie palīdzības paketes vēl tiek strādāts un tā var mainīties.

Bruņojums tiktu izņemts no ASV krājumiem. Prezidenta rīkojuma gadījumā Aizsardzības ministrija izņem ieročus un aprīkojumu no ASV krājumiem, lai tos nosūtītu uz ārzemēm, nevis pērk jaunus ieročus no ražotājiem. Šis process ļauj ātri piegādāt bruņojumu Ukrainai.

ASV kopumā Ukrainai kopš kara sākuma apsolījusi militāro palīdzību vairāk nekā 40 miljardu dolāru apmērā.