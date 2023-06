Pasaulē pieaug narkomānu skaits

To narkomānu skaits, kas rezultātā cieš no nopietniem veselības traucējumiem, pieaudzis par 45% – līdz 39,5 miljoniem. Daļēji šis pieaugums skaidrojams ar to, ka palielinājies arī pasaules iedzīvotāju skaits.

Vēl viens iemesls ir sintētisko narkotiku bums, tās ir “lēti, viegli un ātri saražojamas”, norāda eksperti. Piemēram, fentanils 2021. gadā izraisījis lielāko daļu no 90 000 nāvējošas pārdozēšanas gadījumu Ziemeļamerikā, saistītu ar opioīdiem. Āfrikā pašlaik 70% no ārstētajiem narkomāniem ir jaunāki par 35 gadiem. Visā pasaulē tādu ārstēšanu saņem tikai 20% no narkotikām atkarīgo.

Dokumentā arī pausts, ka karš Ukrainā izjaucis tradicionālos kokaīna un heroīna maršrutus. Afganistānā talibu varas laikā ir samazinājusies opija ražošana, taču vienlaikus šī valsts ir liela metamfetamīna ražotāja.