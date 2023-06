Ķīna izslēdz Krieviju no kopīgā aviolainera projekta

Lidmašīnas CR929 izveide aizsākās 2017. gadā, un abreviatūrai jāsimbolizē dalībniekus (C – China, R – Russia). Aviosalonā Leburžē Francijā laineris izrādīts kā vienīgi Ķīnas izstrāde, ignorējot gan Krieviju, gan Apvienoto aviobūves korporāciju (OAK), raksta “The Air Current”. Aviolainerī ir 280 pasažieru vietas, tā izveidē ieguldīti 50 miljardi dolāru, šogad veikts pirmais lidojums.

Ķīnas partneris COMAC nolēmis atteikties no sadarbības ar OAK, kas gribēja piedalīties dzinēju izstrādē. COMAC jau sākumā atteicās dalīties ar Krieviju peļņā no lidmašīnas pārdošanas Ķīnas iekšējā tirgū. Kaut arī krieviem piedāvāja 70% no ieņēmumiem pārējā pasaulē, tieši Ķīnā gaidāms lielākais noiets – 3000 lidmašīnu.

Pērn pēc Maskavas iebrukuma Ukrainā un sankciju noteikšanas pret Krievijas aviāciju Pekina nolēma atteikties no visām krievu izstrādēm šajā projektā un aizstāt tās ar rietumu piedāvājumu. Piemēram, dzinēja izstrādei piesaistīts “Rolls-Royce” un “General Electric”. Krievija atpalika arī ar finansējumu.