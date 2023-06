VIDEO: Atskanot skaņām no dzelmes, turpinās pazudušās "Titānika" zemūdenes meklēšana

Kā teikts CNN iegūtajā iekšējā informācijā, pirmo reizi troksnis atskanēja ik pēc 30 minūtēm, bet pēc četrām stundām tas tika dzirdēts vēlreiz. Pamatojoties uz memorandu, nebija skaidrs, kad tieši otrdien tika dzirdēti trokšņi un cik ilgi tie bija.

Svētdien Atlantijas okeānā pazuda neliela zemūdene, kas izmantota tūristu nogādāšanai pie slavenā “Titānika” vraka, un uzsākta tās meklēšanas operācija.

Saskaņā ar ierakstiem sociālajos plašsaziņas līdzekļos, ģimenes paziņojumu un avotiem zemūdenē atradās pieci cilvēki - britu piedzīvojumu meklētājs, franču nirējs, pakistāniešu tēvs un dēls, kā arī uzņēmuma dibinātājs, kas rīko ekskursiju.

Tūrisma firma "OceanGate", kura par vietu ekspedīcijā prasa 250 tūkstošus dolāru (apmēram 293 tūkstoši eiro), paziņoja, ka izpēta visus variantus, kā izglābt zemūdenē esošos. Meklēšanas operācijā piedalās ASV valdības dienesti un firmas, kas specializējas darbiem lielā dziļumā.

"OceanGate" zemūdenē "Titan" parasti uzņem piecus cilvēkus un ienirst ar četru dienu skābekļa rezervi.

Tolaik vislielākais pasažieru tvaikonis “Titāniks” nogrima 1912. gada 15. aprīlī savā pirmajā ceļojumā no Sauthemptonas uz Ņujorku pēc ietriekšanās aisbergā. Katastrofā, kas notika apmēram 600 kilometrus no Ņūfaundlendas piekrastes Kanādā, gāja bojā vairāk nekā 1500 cilvēku no 2200 pasažieriem un kuģa apkalpes locekļiem.