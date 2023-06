ASV Krasta apsardze paudusi bažas, ka pazudušās zemūdenes apkalpei atlicis skābeklis vien 40 stundām

Kā šodien ziņo BBC, zemūdenē atrodas arī 59 gadus vecais britu miljardieris Hamišs Hārdings kopā ar dēlu. Glābšanas operācija turpinās.

Pazudušajā zamūdenē atrodas pieci cilvēki, apstiprinājusi ASV Krasta apsardze.

Jauns.lv jau rakstīja, ka Atlantijas okeānā pazudusi neliela zemūdene, kas izmantota tūristu nogādāšanai pie slavenā “Titānika” vraka, un uzsākta tās meklēšanas operācija.

Nelielas zemūdenes mēdz izmantot tūristu ekskursijām un ekspertu nogādāšanai līdz "Titānika" vrakam. Ceļojums uz katastrofas vietu un ieniršana apmēram 3800 metru dziļumā maksā milzu naudu un viss ieniršanas un izniršanas process prasa apmēram astoņas stundas.

Tūrisma firma "OceanGate", kura par vietu ekspedīcijā prasa 250 tūkstošus dolāru (apmēram 228 tūkstoši eiro), paziņoja, ka izpēta visus variantus, kā izglābt zemūdenē esošos. Meklēšanas operācijā piedalās ASV valdības dienesti un firmas, kas specializējas darbiem lielā dziļumā.

"OceanGate" zemūdenē "Titan" parasti uzņem piecus cilvēkus un ienirst ar četru dienu skābekļa rezervi.

Tolaik vislielākais pasažieru tvaikonis “Titāniks” nogrima 1912. gada 15. aprīlī savā pirmajā ceļojumā no Sauthemptonas uz Ņujorku pēc ietriekšanās aisbergā. Katastrofā, kas notika apmēram 600 kilometrus no Ņūfaundlendas piekrastes Kanādā, gāja bojā vairāk nekā 1500 cilvēku no 2200 pasažieriem un kuģa apkalpes locekļiem.

Kopš atrašanas 1985. gadā "Titānika" vraks tiek intensīvi izpētīts.