Aiz propagandas priekškara: ukraiņi esot sliktāki par Hitleru

Līdztekus Nova Kahovkas dambja spridzināšanai propagandisti aizvadītajā nedēļā sprieda arī par Ukrainas sākto pretuzbrukumu, paziņojot, ka tam nav nekādu rezultātu un Ukrainas pusei atšķirībā no krieviem esot "kolosāli" zaudējumi. Jāteic, ka šie apgalvojumi gan nebalstās faktos un tiem nav nekādu pierādījumu.

Savus noziegumus uzveļ ukraiņiem

6.jūnijā, kad kļuva zināms par Nova Kahovkas dambja uzspridzināšanu, krievu propagandisti tūdaļ pat par vainīgo atzina Ukrainu, paužot, ka tas ir kārtējais "ukranacistu" režīma veiktais kara noziegums un tas esot terora akts. "Kremlini" arī steidza paziņot, ka viņu kontrolētajā teritorijā esošo dambi ukraiņi esot uzspridzinājuši, veicot triecienus ar tālas darbības rādiusa raķetēm. Zīmīgi, ka atšķirībā no Kerčas tilta (Krimā) spridzināšanas šoreiz krievi nerādīja nevienu videorullīti ar notikušajiem sprādzieniem. Bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube medijiem vairākkārt uzsvēra - ja krieviem būtu šādi video, tie noteikti tiktu rādīti. Ir kāds iemesls, kādēļ krievu propagandisti, runājot par Kahovkas dambja spridzināšanu, nerāda nevienu video. Graube domā, ka tas ir viens no pierādījumiem tam, ka nekādu ukraiņu veiktu triecienu nav bijis, jo dambja sagraušanā vainojama ir Krievijas armija.

Cinisma virsotni sasniedza propagandiste Margarita Simonjana, kas raidījumā "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" apgalvoja, ka dambja spridzināšana ierindojama tādā ukraiņu veiktu kara noziegumu virknē kā civiliedzīvotāju nogalināšanā Mariupolē un Bučā. Šādi apgalvojumi tiek izteikti laikā, kad starptautiskajām tiesībsargājošajām institūcijām ir izdevies savākt neskaitāmus faktos balstītus pierādījumus, ka atbildība par Buču un Mariupoli pilnībā jāuzņemas Krievijai.

Krievu propagandisti atkārtoti arī uzsvēra, ka ukraiņi esot trīs mēnešus turējuši atvērtas slūžas, lai dambja rezervuārs pēc iespējas piepildītos ar ūdeni un sprādzienam būtu pēc iespējas negatīvākas sekas. Šiem apgalvojumiem nav nekādu pierādījumu. Vēl vairāk - vēsturnieks Roberts Rasums rakstā portālā "Satori" skaidro: "Brīdinājumi par situāciju Kahovkas ūdenstilpnē izskanēja jau iepriekš. Maija sākumā satelītattēlos bija redzams, ka ūdenslīmenis ir sasniedzis augstāko punktu 30 gadu laikā un ūdens plūst pāri dambja malai. Pavisam nesen, februārī, Starptautiskā atomenerģijas aģentūra cēla trauksmi, jo pastāvēja draudi Zaporižjas AES atstāt bez dzesēšanas ūdens. Šajā laikā tikai trīs no piecām HES slūžām stāvēja plaši atvērtas, radot bažas par krievu nespēju uzturēt dambja infrastruktūru. Maija vidū "The New York Times" žurnālistu apzinātie eksperti (Deivids Helmss - bijušais ASV Gaisa spēku un Nacionālās Okeāna un Atmosfēras administrācijas meteorologs) skaidroja, ka krievu kontrolē esošajā dambī netiek nodrošināta pietiekama caurplūde, lai kompensētu pavasara palus."

Propagandisti arī izmantoja izdevību uzsvērt, ka Nova Kahovkas dambja spridzināšanā Ukraina neesot bažījusies, ka rezultātā ies bojā daudz civiliedzīvotāju, jo visiem taču esot zināms, ka "ukranacisti" Austrumukrainas krievvalodīgos iedzīvotājus neuzskata par cilvēkiem. Ukraiņi dambi esot spridzinājuši pēc Zelenska pavēles, kuram neesot ne vismazākā nodoma saglabāt valsts teritoriju, jo viņa vienīgais mērķis esot iznīcināt Krieviju.

Politologs, Ekonomikas augstskolas profesors Dmitrijs Jevstafjevs gāja vēl tālāk. Viņš paziņoja, ka ukraiņi esot sliktāki par Hitleru, jo atšķirībā no Hitlera, kuram bija saprotami mērķi, vienīgais, kādēļ Ukraina it kā veicot kara noziegumus, esot propagandas nolūkos, lai pēcāk tajos apvainotu Krieviju. Jevstafjevs arī pasludināja, ka Ukrainas bruņotie spēki esot zombiju armija, viņi nespējot just sāpes un esot staigājoši miroņi. Vienlaikus propagandisti ar Simonjanu priekšgalā meloja, ka ukraiņi apšaudot civiliedzīvotāju evakuācijas autobusus. Tā teikt, jo lielāki meli, jo lielāka ticamības pakāpe.

Savukārt atvaļinātais ģenerālis Jevgeņijs Bužinskis pauda, ka "mums nav jābūt svētākiem par pāvestu", un krievi varētu uzspridzināt Kijivas ūdens rezervuāru. Uz raidījuma vadītāja Jevgeņija Popova jautājumu, ko mums tas dos, Bužinskis ar rūdīta krievu armijnieka nežēlību attrauca: "Mēs viņiem vienkārši parādīsim." Attiecībā par Popova liekulīgajiem iebildumiem, ka Krievija taču nedarot pāri civiliedzīvotājiem, Bužinskis uzsvēra, ka Krievijai esot jārīkojas kā Izraēlai. Proti, 24 stundas pirms uzbrukuma jāizsludina civiliedzīvotāju evakuācija un pēc šā laika pilsētas esot jānoslauka no zemes virsas.

Kamēr krievu propagandisti cenšas savai sabiedrībai pārdot stāstu, ka Nova Kahovkas dambi ir uzspridzinājuši ukraiņi, starptautiskā sabiedrība aizvien vairāk nostiprinās pārliecībā, ka šo kara noziegumu ir pastrādājusi Krievija. Ģenerālis Graube norāda, ka tāda veida būvi kā Nova Kahovkas dambis nav iespējams iznīcināt ar raķešu triecieniem no ārpuses. To iespējams izdarīt tikai no iekšienes, un tur ukraiņi nespēja piekļūt, jo dambis atrodas Krievijas kontrolētā teritorijā. Graube arī atgādina, ka 1941. gadā padomju armija jau uzspridzināja Dņipras HES, kā rezultātā gāja bojā vismaz 10 000 padomju karavīru. Tā ka krieviem tā nav pirmā reize, kad tiek upurēti savējie. Graube pieļauj, ka dambja spridzināšana ir Krievijas izmisuma solis, vēlme parādīt, ka "mēs esam neprognozējami un no mums jābaidās". Ģenerālis arī atsaucas uz Krievijas opozicionāra politologa Andreja Piontkovska teikto, ka tas var būt Krievijas mēģinājums panākt sēšanos pie sarunu galda ar "uzvarošu neizšķirtu", ko tad varētu veiksmīgi pārdot savai sabiedrībai.

Melo par panākumiem

Piektdien, 9. jūnijā, Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja, ka Ukrainas pretuzbrukums ir sācies, taču Ukrainas bruņotie spēki nav sasnieguši nevienu no izvirzītajiem mērķiem. Aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, propagandistu-kara korespondentu kora pavadīts, nenogurstoši ziņo, cik lielus zaudējumus cieš Ukrainas armija un cik daudz Rietumvalstu kaujas tehnikas ir sadedzinājusi Krievijas armija. Tikmēr Lielbritānijas Aizsardzības ministrija jau ir paziņojusi, ka Šoigu izteikumi par ukraiņu zaudējumiem ir stipri pārspīlēti. Arī propagandistu sižeti par to, cik lielos apjomos ir iznīcināta Rietumu bruņu tehnika, neatbilst patiesībai.

Savukārt propagandisti raujas vaiga sviedros, lai krievu sabiedrībai izskaidrotu notiekošo kaujas laukā, kur iniciatīva pieder ukraiņiem. Lai mazinātu nācijas sāpes, tiek vēstīts, ka Krievija viena pati karo pret 50 valstīm, kas apvienojušās ar mērķi iznīcināt Krieviju. Tādas Ukrainas armijas nemaz neesot, tie esot "ukranato" spēki. Vienlaikus visai nepārliecinoši tiek atkārtota mantra, ka Krievija karojot tikai ar "vienas rokas pirkstiem", jo vēloties saudzēt civiliedzīvotājus.

Londonā dzīvojošais politikas zinātnieks, pasniedzējs un rakstnieks Marks Galeoti Krievijas prezidenta ieņemto pozīciju skaidro šādi: "Putins distancējas no paša uzsāktā kara un turpina mikropārvaldību. Kad viņš teica, ka "es pieņemu, ka Krievijas militārā vadība novērtē situāciju un rīkosies, pamatojoties uz šo realitāti, plānojot mūsu darbības nākotnē", viņš bija pietiekami tuvu, lai upurētu savu augstāko militāro pavēlniecību, ja viss noritētu slikti."

Laikraksts "The New York Times" raksta, ka šobrīd Krievijas armija saskaras ar kritisku ieroču un personāla trūkumu - Maskava bija spiesta nosūtīt uz fronti vairākus gadu desmitus vecus tankus, lai tos izmantotu kaujās, un tā paļaujas uz tik tikko apmācītiem iesaucamajiem. Šiem trūkumiem vajadzētu atturēt Krievijas spēkus uzsākt savu ofensīvu turpmākajos mēnešos.

ASV domnīca "Kara pētījumu institūts" (ISW) vēsta, ka Ukrainas karaspēks 10. un 11.jūnijā pretuzbrukumā valsts austrumos atbrīvojis vismaz piecas Krievijas okupētās apdzīvotās vietas. "Ģeolokācijas kadri un Krievijas avoti apliecinājuši, ka Ukrainas spēki atbrīvojuši vairākas apdzīvotās vietas sauszemes uzbrukumos uz dienvidiem, dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem no Velika Novosilkas Doneckas apgabala rietumu daļā," sacīts ISW apskatā. ISW norāda, ka Ukrainas karaspēks atbrīvojis četras apdzīvotās vietas Doneckas apgabalā un vienu - Zaporižjas apgabalā. Doneckas apgabalā atbrīvotas Velika Novosilkas rajona Makarivka un Storoževe un Volnovahas rajona Neskučne un Blahodatne.

Savukārt Zaporižjas apgabalā atbrīvota Polohu rajona Novodarivka.

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 12. jūnija rītam bija sasnieguši 216 180 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 540 iebrucēji. Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma pagājušā gada 24.februārī Krievija zaudējusi 3931 tanku, 7636 bruņutransportierus, 3746 lielgabalus, 601 daudzlādiņu reaktīvo iekārtu, 362 zenītartilērijas iekārtas, 314 lidmašīnas, 299 helikopterus, 3307 bezpilota lidaparātus, 1183 spārnotās raķetes, 6471 automobili un autocisternu, 18 kuģus un ātrlaivas, kā arī 510 specializētās tehnikas vienības.