Medvedevs velk paralēles ar 2. Pasaules karu. “Paralēles ir spēcīgas, tāpēc ka tagad realitātē notiek Trešais Pasaules karš. Putinam, Putina galvā, Krievijā, Krievijas televīzijā norisinās Trešais Pasaules karš. To ne līdz galam saprot. Varbūt Latvijā, Austrumeiropā, Polijā, Lietuvā to saprot. Tiklīdz aizbrauc tālāk – uz Vāciju, Franciju, ASV – viņiem tas ir “kārtējais Krievijas koloniālais karš”," norāda Medvedevs.

"Neesmu pārliecināts, ka pasaule ir gatava apvienoties un sagraut Krieviju, nospraust par mērķi Krievijā nomainīt varu. Ir jāsaprot, ko vēlamies – jānosprauž kara mērķis. Atbrīvot Ukrainu? Un kas? Paliks sadusmota, aizvainota Krievija ar Putinu vai čekistiem tās galvgalī, kas lolos savu aizvainojumu un paaudzēm ilgi teiks, ka pretojās Rietumu kombinētajiem spēkiem, Rammšteinai? Teiks: “Mēs zaudējām, bet noteikti atgriezīsimies.” Vai arī tā būs jauna Krievija. Bet lai iegūtu jaunu Krieviju, Rietumos ir jābūt mērķim nomainīt režīmu. Bet režīma maiņas... Krievijai ir vajadzīga tāda pati sagrāve, kāda bija Vācijai 1945. gadā. Pasaulei ir vajadzīgs jauns 1945. gads,” uzskata Medvedevs.

Viņš nemudina Maskavu bombardēt, un tomēr… “Kad redzi, kā tiek iznīcināta Kijiva, kad katru dienu bombardē Ukrainas pilsētas, Krievijas pilsētās cilvēki uz ielām svin dzīvi, dzīvo tā, it kā nekas nebūtu noticis – tad sanāk, ka tas ir asimetrisks karš. Es neaicinu sagraut Maskavu vai okupēt Krieviju. Taču, iespējams, ir nepieciešami kaut kādi formāti, kas nodrošinās pilnīgu esošā režīma demontāžu. Bez tā, bez varas maiņas, bez pilnīgas Krievijas demilitarizācijas — tai jāatņem tās militārais uzbrukuma potenciāls, tai nākotnē nedrīkst būt iespēja uzbrukt saviem kaimiņiem. Jāatstāj Krievijā tikai aizsardzības potenciāls. To izdarīja ar Vāciju 1945. gadā, ar Japānu 1945. gadā. Ir konstitucionāli jāparedz, ka, piemēram, ne vairāk par vienu procentu no IKP drīkst novirzīt aizsardzībai. Jāuzliek starptautiska kontrole Krievijas kodolieročiem. Nedrīkst atstāt Krieviju ar kodolieročiem, tāpat kā bērnu mājās neatstāj ar sērkociņiem. Tas ir spēks, kas šobrīd var iznīcināt cilvēci,” brīdina Medvedevs.