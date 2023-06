SWNS/Scanpix

"Nūdistiem" nu būs jāmaksā 20 reižu lielāks sods, ja Abhāzijā gribēs atrādīt savus plikumus

Gaidot krievu tūristus, no Gruzijas atšķeltās Abhāzijas parlaments 20 reižu palielinājis sodu par parādīšanos peldkostīmā vai bez tā – no 300 rubļiem līdz sešiem tūkstošiem (no 3,40 eiro līdz 68 eiro). Izmaiņas gan stāsies spēkā tikai augustā.