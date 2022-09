Eiropas Savienība (ES) sešos mēnešos pēc Ukrainas kara sākuma bijusi lielākā Krievijas fosilo degvielu eksportētāja, šim eksporta apmēram veidojot 85,1 miljardu eiro. (Foto: AFP/Scanpix)

Krievija pēc Ukrainas kara sākuma ar energoresursu eksportu nopelnījusi 158 miljardus eiro

Pasaulē Jauns.lv / LETA

Sešos mēnešos pēc Ukrainas kara sākuma Krievija ar energoresursu eksportu nopelnījusi 158 miljardus eiro, liecina vides pētījumu grupas "Centre for Research on Energy and Clean Air" (CREA) dati.