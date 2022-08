Attēlā, kas uzņemts Krievijas militārpersonu organizētās vizītes laikā Jeļenovkā, redzams pašpasludināts DTR milicijas sargs pie barakas Doneckas reģionā, Ukrainā, 2022. gada 10. augustā. Šeit tika turēti Ukrainas karagūstekņi. (Foto: EPA/Scanpix)

ISW: Krievija varētu mainīt uzbrukuma prioritātes

Krievijas karaspēks varētu mainīt uzbrukuma prioritātes Doneckas apgabala ziemeļaustrumos, lai novērstu Ukrainas Bruņoto spēku uzmanību no pretuzbrukuma Krievijas spēkiem Ukrainas dienvidos, jaunākajā ziņojumā vēsta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).