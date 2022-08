Islandē pie Reikjavīkas sācies vulkāna izvirdums

Fagradalsfjadls atrodas Islandes dienvidrietumu galā neapdzīvotā ielejā apmēram 30 kilometrus no Reikjavīkas.

Video tiešraidē no notikuma vietas redzama lavas šļākšanās no 100 līdz 200 metrus garas šauras plaisas lavas laukā no iepriekšējā izvirduma.

Zinātnieki bija prognozējuši izvirdumu pēc virknes zemestrīču pagājušās nedēļas laikā, kas liecināja par vulkāniskās aktivitātes paaugstināšanos.

Fagradalsfjadla vulkāns izvirda pagājušā gada martā un vairākus mēnešus no tā plūda lavas straumes, piesaistot simtiem tūkstošu skatītāju. Pirms astoņiem mēnešiem izvirdums tika oficiāli pasludināts par beigušos.

Islandes Meteoroloģiskais dienests tomēr brīdina cilvēkus netuvoties vulkānam.

Islandē ir apmēram 30 lielu vulkānu. 2010. gadā vulkāna izvirdums pie Eijafjadlajegidla ledāja uz vairākām nedēļām radīja traucējumus aviosatiksmē.