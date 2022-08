Bahmuta, Doņeckas apgabals, Ukraina. (Foto: Vincenzo Circosta/ZUMA Press Wir/ Vida Press)

Krievija pārsviež karaspēku uz Zaporižjas apgabalu un aptur uzbrukumu Slovjanskai

Krievija pārsviež karaspēku no Doneckas apgabala ziemeļiem uz Zaporižjas apgabalu un aptur uzbrukumu Slovjanskai, paziņoja ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).