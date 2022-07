Eiropas Savienībai jāgatavojas taupīt gāzi

Plāns paredz, ka dalībvalstis no 1. augusta līdz nākamā gada 31. martam brīvprātīgi samazinās dabasgāzes patēriņu par vismaz 15%, salīdzinot ar vidējo patēriņu iepriekšējā piecu gadu periodā.

Paredzēti izņēmumi

Papildus tam tiks izveidots mehānisms, lai iedarbinātu ES mēroga trauksmi plaša gāzes trūkuma gadījumā un ieviestu saistošus taupīšanas mērķus.

Eiropas Komisijas (EK) sākotnējie stingrie priekšlikumi tomēr ievērojami mīkstināti, pieļaujot dažādus izņēmuma gadījumus un paceļot slieksni saistošu gāzes taupīšanas mērķu ieviešanai. Tagad paredzēts, ka taupīšanas mērķus noteiks Eiropadome, nevis EK.

Taupība neattieksies uz Īriju, Kipru un Maltu, kuru gāzes pārvades sistēmas nav tieši saistītas ar citu ES dalībvalstu gāzes pārvades sistēmām. Šos mērķus varēs samazināt vairākos gadījumos, piemēram, ja trūks elektroenerģijas vai ja gāze rūpniecībā tiks izmantota kā izejmateriāls.

Polija iebilst

“Mums jāsagatavojas iespējamai pilnīgai Krievijas dabasgāzes piegāžu apturēšanai, un tas ir ļoti ticams scenārijs,” norāda EK prezidente Urzula fon der Leiena.

Polija gan paziņojusi, ka ir pret obligātu dabasgāzes patēriņa samazināšanu. “Mēs varam runāt par brīvprātīgiem mehānismiem, mēs varam runāt par taupīšanu atsevišķās valstīs,” teic vides un klimata ministre Anna Moskva. Viņa piebilst, ka ir grūti piekrist obligātam taupīšanas mērķim, “nezinot, kāda būs nākamā ziema”. Toties gāzes glabātavas Polijā jau ir pilnas. EK plānu kritizējušas arī Spānija un Portugāle.

Krietni samazina gāzes plūsmu

Krievija piegāžu samazināšanu skaidro ar gāzesvada Nord Stream 1 remontu, bet ES politiķi uzskata, ka tas patiesībā ir sods par Ukrainas atbalstīšanu un sankciju noteikšanu Maskavai.

Krievijas valsts enerģētikas gigants “Gazprom” paziņojis, ka samazinās gāzes plūsmu pa “Nord Stream 1” uz Vāciju līdz 20% no maksimālās jaudas, kā ieganstu minot turbīnas remontu.

Krievijas gāzes karš pret Eiropu ir terora paveids, tāpēc jādod prettrieciens, uzsver Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, uzsverot, ka “to visu Krievija dara speciāli, lai eiropiešiem būtu ļoti sarežģīti sagatavoties ziemai”. “Un viņiem ir vienalga, kas būs ar cilvēkiem, kā viņi cietīs – no bada ostu bloķēšanas dēļ vai no ziemas aukstuma un nabadzības. Vai no okupācijas. Tās vienkārši ir dažādas terora formas,” paudis Zelenskis.