VIDEO: no zoodārza izbēdzis pērtiķis Piemaskavā uzbrucis un smagi savainojis bērnu

Video redzams, kā pie peldbaseina spēlējas bariņš bērnu, līdz pēkšņi pie viņiem pieskrien agresīvi noskaņots pērtiķis.

Kamēr pārējie bērni bailēs aizbēg, īpaši nepaveicas divgadīgai meitenītei, kura tobrīd stāv uz saliekamajām trepēm. Dzīvnieks saķēris viņu un nogāzis gar zemi, turpinot agresīvi uzbrukt.

Sieviete centusies glābt meitenīti, bet pērtiķis nav atkāpies (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Turpinājumā pie bērna piesteigusies sieviete, kura meitenīti centusies atbrīvot no pērtiķa skavām. Tad palīgā atsteidzies arī vīrietis, kurš centies pērtiķi atvairīt, sperot tam ar kāju, tomēr, kā noprotams no video redzētā, arī tas agresīvo dzīvnieku nav atturējis, un viņš turpinājis uzbrukt bērnam un censties viņu izraut no sievietes rokām.

Tiek ziņots, ka bērns pērtiķa uzbrukumā zaudējis daudz asiņu. Meitenītei smagi savainotas rokas un kājas, šobrīd viņa smagā stāvoklī atrodas slimnīcas reanimācijas nodaļā.

Krievu mediji ziņo, ka pērtiķis izbēdzis no netālu esošā piemājas zooloģiskā dārza, kurā esot sastopami vēl citi savvaļas dzīvnieki.