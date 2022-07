"Viņa skrēja projām, bet es izšāvu. Puiši mani palielīja." Okupants sievai stāsta, kā bendē ukraiņus

Visas “operacionālās pauzes” laikā, kad Krievijas bruņotajiem spēkiem Ukrainā it kā bijis uzdots atvilkt elpu, internetā tik un tā turpinājuši noplūst briesmu stāsti no frontes. Telefonsarunās dzirdamo okupantu stāsti liek aizdomāties par to, cik ļoti Ukrainā notiekošais ir “tikai Putina karš”.