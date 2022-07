Lavīna skārusi veselu tūristu grupu - deviņus britus un vienu amerikāni.

Visi grupas dalībnieki izdzīvoja, lai gan viena sieviete sagriezusi ceļgalu, un viņai zirga mugurā bijis jādodas uz tuvāko slimnīcu.

Spilgto video Harijs ievietojis sociālajā vietnē "Instagram".

"Mēs tikko bijām sasnieguši augstāko punktu pārgājienā, un es atdalījos no grupas, lai uzņemtu attēlus no klints malas. Kamēr es fotografēju, es dzirdēju ledus plaisāšanu aiz muguras," raksta vīrietis.

Viņš norāda, ka apzinās, ka, turpinot filmēt, uzņēmies ļoti lielu risku: "Es jutu, ka kontrolēju situāciju, bet neatkarīgi no tā, kad sniegs sāka velties pāri un kļuva tumšs, grūtāk elpot, es sitos tam cauri un domāju, ka varu nomirt."

Aiz klints izskatījies kā sniegputenī. Tiekot ārā no sniega vaļņa, Hariju klājusi vien neliela sniega kārtiņa. Uz ķermeņa neesot bijis ne skrambas.

"Es zināju, ka pārējā grupa atrodas tālāk no lavīnas, tāpēc viss bija kārtībā. Kad es atkal pievienojos viņiem, es redzēju, ka viņi visi ir drošībā, lai gan viena bija diezgan smagi sagriezusi savu ceļgalu (viņa jāja ar vienu no zirgiem uz tuvāko medicīnas iestādi). Cits bija nokritis no zirga un guvis vieglus sasitumus," stāsta vīrietis.

Pēcāk visa grupa smējusies, raudājusi un priecājusies, ka visi ir dzīvi. "Tikai vēlāk mēs sapratām, cik ļoti mums ir paveicies. Ja mēs būtu paguvuši paiet 5 minūtes tālāk, mēs visi būtu miruši. Uzmanīgi ieskatoties, video var redzēt blāvi pelēko taku, kas vijas pa zāli. Tas bija mūsu ceļš," atminas Harijs.