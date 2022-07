Vismaz 30 Krievijas militārās rūpniecības magnātu palikuši ārpus sankcijām

"Trīs desmiti Krievijas bruņojuma kompāniju vadītāju un vismaz 14 aizsardzības uzņēmumu nav pakļauti ASV, Eiropas Savienības (ES) vai Lielbritānijas sankcijām," teikts šajā pētījumā.

Viens no šādiem bruņojuma magnātiem ir Alans Lušņikovs - akciju sabiedrības "Koncern Kalašņikov" lielākais akcionārs. Pēc pārbaudītiem datiem, Lušņikovam pieder 75% šī uzņēmuma akciju. Lai gan pret šo uzņēmumu jau 2014.gadā tika noteiktas ASV sankcijas, bet šogad sankcijas pret to noteica arī ES un Lielbritānija, koncerna faktiskais īpašnieks no tām nav cietis.

Līdzīga situācija ir ar uzņēmumu "Almaz-Antej", kas ir iekļuvis rietumvalstu sankciju sarakstos, bet tā ģenerāldirektors Jans Novikovs nav pakļauts sankcijām.

Sankciju sarakstos nav iekļauti arī Degtjareva strēlnieku un prettanku ieroču rūpnīca, Kļimovas specrūpnīca, kas ražo patronas un citu munīciju, Novosibirskas patronu rūpnīca, un citi uzņēmumi.

Pētījumā arī noskaidrots, ka jau noteiktās sankcijas pret citiem Krievijas aizsardzības magnātiem un uzņēmumiem ir piemērotas nekonsekventi, jo dažas rietumvalstis ir uzlikušas sodanaudas, bet citas ir atturējušās to darīt.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka ar rietumvalstu sankcijām nepietiek, lai apturētu Krievijas agresiju Ukrainā.