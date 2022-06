"Krievijas šodienas trieciens tirdzniecības centram Kremenčukā ir viens no nekaunīgākajiem teroraktiem Eiropas vēsturē. Mierīga pilsēta, parasts tirdzniecības centrs, tā iekšienē sievietes un bērni. Vienkārši civiliedzīvotāji. Pirms gaisa trauksmes izsludināšanas tur bija apmēram 1000 cilvēku," sacīja Zelenskis.

"Laimīgā kārtā, kā šobrīd zināms, daudz cilvēku paspēja iziet. Viņus paspēja izvest. Tomēr iekšā vēl palika cilvēki - darbinieki, daļa apmeklētāju (..) Noskaidrot upuru skaitu šobrīd nav iespējams, ir izcēlies ugunsgrēks vairāk nekā 10 000 kvadrātmetru platībā, glābšanas operācija turpinās, bet mums ir jāapzinās, ka zaudējumi var būt ievērojami," sacīja prezidents.

"Dot triecienu ar raķetēm pa šādu objektu var tikai pilnīgi atsaldēti teroristi, kuriem nav vietas uz Zemes. Tas nav kļūdains raķešu trāpījums, tas ir aprēķināts Krievijas trieciens. Tieši šajā tirdzniecības centrā," paziņoja Zelenskis.

Jau ziņots, ka Krievijas spēki pirmdien ar raķetēm apšaudīja Poltavas apgabala Kremenčukas pilsētu. Vairākas raķetes trāpīja tirdzniecības centrā "Amstor", kas šajā triecienā aizdegās, un vēl viena raķete trāpīja pilsētas stadionā.

Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecība paziņoja, ka raķetes uz tirdzniecības centru tika izšautas no bumbvedējiem "Tu-22M3". Lidmašīnas izlidoja no Kalugas apgabala Šaikovkas militārā lidlauka, bet raķetes tika palaistas no Kurskas apgabala.