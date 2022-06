McDonalds logo (Foto: ZUMAPRESS.com)

McDonalds Francijā maksās 1,25 miljardus eiro, lai izvairītos no tiesvedības

ASV ātrās ēdināšanas gigants "McDonald's" Francijā maksās 1,25 miljardus eiro, lai izvairītos no tiesvedības saistībā ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas laika periodā no 2009. gada līdz 2020. gadam.