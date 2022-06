Pārtvertajā sarunā okupants sūdzas mātei par vadību. Karavīrs stāsta, ka jau samierinājies ar savu likteni un necer no Ukrainas izkļūt dzīvs.



"Viņi sūta kaujā 20 cilvēkus. Nav atšķirības - pirmais vai otrais. Mēs brauksim uz turieni mirt. Tur ir bataljons, un mēs esam 20 cilvēki. Mēs visi esam samierinājušies - ja uz turieni brauksim, tad atpakaļ neatgriezīsimies," viņš teica.



Krievijas militārists piebilda, ka vadība viņus "neizvedīs", jo tad atklāsies patiesība par okupantu pastrādātajām zvērībām Ukrainā.



"Jo viss nāks klajā, ko viņi šeit darīja. Kā viņi to darīja, kur viņi šāva. Visi jau sen ir pārdoti. Un ceļu pārdevuši. Es jau sen domāju sakravāt mantas un tikt no šejienes prom. Vienkārši stulbi iet pa mežu. Taigā neatradīs,” paskaidroja karavīrs.