Baidens par Putina plāniem iebrukt Ukrainā: "Es zinu, daudzi cilvēki uzskatīja, ka es pārspīlēju"

"Es zinu, daudzi cilvēki uzskatīja, ka es pārspīlēju," Losandželosā producenta Džefrija Kacenberga rīkotajā līdzekļu vākšanas pasākumā sacīja Baidens.

"Bet es zināju, ka mums ir dati, kas to apstiprina. Viņš dosies iekšā robežās. Un par to nebija šaubu, un [Ukrainas prezidents Volodimirs] Zelenskis negribēja to dzirdēt, un arī daudzi citi cilvēki to negribēja".

"Es saprotu, kāpēc daudzi cilvēki negribēja to dzirdēt, bet viņš devās iekšā," Baidens sacīja par Putinu.

ASV sāka celt trauksmi par Krievijas gatavošanos iebrukt Ukrainā, vēl labu laiku pirms Putins 24.februārī izsludināja "specoperāciju" pret kaimiņvalsti.

Uz brīdinājumiem daži Eiropas sabiedrotie, kas tolaik ASV pārmeta panikas sēšanu, reaģēja ar skepsi un vāji slēptu kritiku.