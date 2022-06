Pašnāvību cietumā izdarījis uz mūžu notiesātais igaunis Miks Tarraste

Tieslietu ministrijas preses sekretāre Līsa Lumiste laikrakstam sacījusi, ka nevar sniegt sīkāku informāciju par 34 gadus vecā Tarrastes nāves apstākļiem, jo turpinās izmeklēšana.

Jau ziņots, ka šogad janvārī Tallinas apgabaltiesa piesprieda mūža ieslodzījumu Tarrastem, kas 2020.gada jūnijā Pērnavas apriņķī alkohola reibumā nošāva divus un ievainoja četrus cilvēkus.

Apgabaltiesa apmierināja prokuratūras prasību un 33 gadus vecajam Tarrastem piesprieda visbargāko iespējamo soda mēru. Aprīlī Augstākā tiesa noraidīja Tarrastes apelāciju un spriedums stājās spēkā.

Pērn pavasarī Pērnavas apriņķa tiesa apsūdzētajam piesprieda 20 gadu cietumsodu, bet to pārsūdzēja gan prokuratūra, gan cietušie, kas uzskatīja, ka tāds sods ir nepietiekams.

Saskaņā ar apsūdzības materiāliem Tarraste 2020.gada 6.jūnijā Pērnavas apriņķī pie degvielas uzpildes stacijas netālu no Lihulas ar savu automašīnu ietriecās divos citos auto un ēkas sienā. Bēgot no notikuma vietas, viņš nāvējoši sašāva avārijas liecinieku - motociklistu, kurš dzinās viņam pakaļ, - un atklāja uguni uz divām aizmugurē braucošajām automašīnām, bet no deviņiem cilvēkiem, kuri tajās atradās, neviens necieta.

Turpinot ceļu, Tarraste raidīja vairākus šāvienus uz pretī braucošo automašīnu, nogalinot priekšējā sēdeklī sēdošo sievieti, ievainojot vīrieti un divus no trim aizmugurē sēdošajiem bērniem, turklāt bērnu ievainojumi bija dzīvībai bīstami. Viņš turpināja šaut uz mašīnu, kad tā apstājās, kā arī uz piebraukušo neatliekamās palīdzības automobili, policistiem un mašīnas pasažieru tuviniekiem.

Tad Tarraste kājām devās savas lauku mājas virzienā, pie Tūdi dzelzceļa stacijas atklāja uguni uz policistiem, un viens šāviens aizķēra policista ķiveri.

Pēc aizturēšanas tika konstatēts, ka Tarraste ir alkohola reibumā un lietojis arī nomierinošus līdzekļus, bet saskaņā ar prokuratūras vērtējumu reibums nav traucējis viņam apzināties savas rīcības sekas.

Tarrastes izmantotais šaujamierocis bija reģistrēts, bet vēlāk kratīšanā viņa dzīvesvietā un vasarnīcā atrasta nelikumīga munīcija.