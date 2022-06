Turcija maina valsts nosaukumu

"Maiņa ir tūlītēja," e-pastā ziņu aģentūrai AFP apliecināja ANO preses sekretārs Stefans Dižariks.

Ankaras oficiālā vēstule ar prasību par maiņu ANO galvenajā mītnē saņemta trešdien, viņš piebilda.

Dienu iepriekš Turcijas ārlietu ministrs Mevlits Čavušoglu tviterī publicēja fotogrāfiju, kurā redzams, kā viņš paraksta ANO ģenerālsekretāram Antoniu Gutērrešam adresētu vēstuli.

"Ar šo vēstuli, ko es nosūtīju ANO ģenerālsekretāram, mēs mūsu valsts nosaukumu svešvalodās ANO reģistrējam kā "Türkiye"," paskaidroja ministrs.

Ar šo maiņu tiks noslēgts process, lai "palielinātu mūsu valsts zīmola vērtību", norādīja Čavušoglu. Šo iniciatīvu aizsāka prezidents Redžeps Tajips Erdogans, kas pie varas valstī ir teju divas desmitgades.

Pēdējo gadu laikā valsts centusies panākt, lai norāde uz produktiem par to izcelsmi Turcijā angļu valodā būtu "Made in Turkiye", nevis "Made in Turkey".

"Šāda vārda maiņa dažiem var šķist muļķīga, bet līdz ar to Erdogans nonāk aizstāvja lomā, kas aizsargā valsts starptautisko cieņu," laikraksts "New York Times" citē Džordžtaunas Universitātes profesora Mustafas Aksakala teikto.

Iniciatīva tiek īstenota, tuvojoties nākamgad plānotajām prezidenta vēlēšanām un valsts simtajai gadadienai, norāda laikraksts.